21日に予定されているアメリカとイランの覚書に基づく協議に向け、アメリカのバンス副大統領はスイスに向けて出発しました。イランの代表団はすでにスイスに到着していますが、レバノン情勢をめぐり協議が進展するのか懸念も出ています。アメリカバンス副大統領「核問題やレバノンでの停戦問題について前進できることを期待している」バンス副大統領はイランとの協議が行われる予定のスイスへと出発しました。アメリカとイランが