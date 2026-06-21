兵庫・神戸市のマンションで、冷凍庫から損壊された状態の男性の遺体が見つかった事件で、男性は死後、一定の期間が経過している可能性があることが分かりました。20日午後、神戸市中央区のマンション3階の一室で、大型冷凍庫の中から損壊された状態の成人男性の遺体が見つかりました。19日、「異臭がする」と住民から通報があり、捜査関係者によると、遺体の腐敗が進んでいることから、男性の死後、一定の期間が経過している可能