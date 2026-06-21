チュニジア戦で盛り上がる日本サポーター＝モンテレイ（共同）サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会第10日（20日・モンテレイほか）1次リーグF組で日本はチュニジアとの第2戦に臨んだ。板倉、冨安（ともにアヤックス）伊東（ゲンク）田中（リーズ）らが先発した。オランダはスウェーデンに5―1で大勝し、1勝1分けの勝ち点4とした。1勝1敗のスウェーデンは同3のまま。E組はドイツがコートジボワールに2―1で逆転勝ち