気象庁はきょう、東北北部が梅雨入りしたと発表しました。平年より6日遅い梅雨入りです。また、北日本と北陸では大雨のおそれがあります。あすにかけて、東北地方と北陸地方は雨が降り続くでしょう。きょう梅雨入りが発表された東北北部は、夕方ごろ一時的に雨脚が強まる可能性があります。夕方以降、西日本の日本海側も雨の降るところがありそうです。あす朝までに予想される雨量は、多い所で▼東北で120ミリ、▼北陸で100ミリな