静岡市内で今月、女児が車に一時閉じ込められ熱中症で救急搬送されていたことが１９日、市消防局への取材でわかった。原因はキーを車内に置いたまま意図せず施錠してしまう「インロック」だったといい、同消防局は「大人が先に降りた後、子どもも一緒に降りたか確認して」と呼びかけている。１４日午前１１時４５分頃、静岡市清水区の住宅から「自宅の駐車場の車にインロックがかかり、娘が閉じ込められた」と１１９番があった