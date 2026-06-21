24日の浦和競馬11Rで開催される「第30回さきたま杯」（Jpn1、ダート1400メートル、18時50分発走予定）の枠順が21日に確定した。連覇がかかるシャマル（牡8＝栗東・松下、父スマートファルコン）は1枠1番、かしわ記念に続くJpn1連勝を狙うウィルソンテソーロ（牡7＝美浦・高木、父キタサンブラック）は6枠7番となった。メンバーは以下の通り。1枠1番シャマル57川須栄2枠2番ロードフォンス57横山和3枠3番ティン