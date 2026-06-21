「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）サッカー日本代表のスタメンが発表され、ＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝、ＭＦ堂安律（２８）＝Ｅフランクフルト＝らが名を連ねた。初戦のオランダ戦から４人変更。左膝の負傷で欠場となったＭＦ久保建英（２５）＝レアル・ソシエダード＝が担っていた右シャドーの位置は、ＭＦ伊東純也（ゲンク）が入りそうだ。前日練習を体調不