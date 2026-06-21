気象庁は先ほど東北北部の梅雨入りを発表しました。【映像】6月21日の雨雲の動き梅雨前線の影響で東北北部は朝から雨脚が強まっています。この先もくもりや雨が続くと予想されるため、気象庁は先ほど東北北部が梅雨入りしたと見られると発表しました。平年より6日遅く、去年より2日早い梅雨入りです。東北地方はあすにかけて激しい雨が続き、梅雨入り早々、大雨が予想されています。平年1カ月分を超える大雨となる所があ