アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議を仲介するパキスタンは、スイスで21日に協議が行われると発表し、アメリカのバンス副大統領は協議に参加するためスイスに向けて出発しました。一方、イランはホルムズ海峡の再封鎖を宣言していて、協議への影響が懸念されます。アメリカ・バンス副大統領：核問題やレバノンの停戦問題について、進展が見られることを期待している。バンス副大統領は出発に先立ち、イランの核開発問題に加え