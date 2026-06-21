■FIFAワールドカップ2026グループF日本−チュニジア（日本時間21日、メキシコ・モンテレイスタジアム）【Ｗ杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦チュニジア代表（FIFAランク54位）との第2戦を迎えるサッカー男子日本代表（同17位）の先発メンバーが発表された。GKには鈴木彩艶（23）。DFには初先発の板倉滉（29）と冨安健洋（27）。オランダ戦に続き伊藤洋輝（27）が入った。MFは、堂安