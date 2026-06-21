4年に一度の世界最高峰のサッカー国際大会「FIFAワールドカップ2026」（W杯）が開催中です。いわゆる"にわかファン"も増えるこの時期。今回は、東京バーゲンマニア編集部が注目する日本代表選手を紹介します。「日本人離れしたイケメン」「昭和の王道ハンサム」中村敬斗選手SNSで「めちゃくちゃイケメン」「えぐかっこいい」といった声が続出している中村選手。2000年7月28日生まれの25歳です。23年からフランス1部スタッド・ラン