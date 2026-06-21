桑田佳祐が、6月24日にリリースするシングル『人誑し / ひとたらし』より、表題曲「人誑し / ひとたらし」のMVを6月23日21時よりプレミア公開。また、あわせてMVのティザー映像も公開となった。 （関連：宮本浩次、桑田佳祐、稲葉浩志……ソロとしても活発に活動するトップシンガーたち） 本楽曲は、TVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌として桑田が書き下ろしたもの。ティザー映像は、