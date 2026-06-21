「親知らずが腫れているけど、そのうち自然に治るかもしれない」と様子をみている方も多いのではないでしょうか？ しかし、親知らずの腫れを放置すると、思わぬリスクにつながることがあります。そこで、親知らずが腫れる原因や放置するリスク、受診のタイミングなどを、練馬関町かんけ歯科・矯正歯科の菅家先生に聞きました。 監修歯科医師：菅家 康介（練馬関町かんけ歯科・矯正歯科） 日本大学歯学部歯学科卒業。東京大