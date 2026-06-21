このもふもふの正体は一体…【画像を見る】謎の"もふもふ"が水の中で変身！？驚きの正体とは手のひらに載った、茶色いもふもふの物体。一見すると、海藻の切れ端か、苔のかたまりか……といったところ。ところが、この物体を水の中に入れた瞬間、もぞもぞと動き出し、のそのそと水中を歩いていったのです。そんな衝撃の様子を捉えた投稿がXで大きな反響を呼び、海外からも驚きの声が続々と寄せられています。投稿したのは、海の生