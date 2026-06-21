山形市によりますと２１日午前６時ごろ、山形市山寺でクマが目撃されました。 クマは１頭で体長はおよそ１メートルです。 場所は馬形児童公園から東へおよそ４００メートルの山林です。 市はクマが活発に活動する時期だとして注意を呼び掛けています。