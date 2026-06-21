21日は1年で最も日照時間が長い「夏至」です。三重県伊勢市では、朝日を拝み無病息災を願う行事が行われました。 【写真を見る】「曇っているが心は晴れ晴れ」 夏至の朝日を拝む“夏至祭” 夫婦岩の前で 三重・伊勢市 伊勢市の二見興玉神社で行われる「夏至祭」は、夫婦岩の間から昇る朝日を拝み1年の無業息災を願うものです。 午前3時半から集まった240人の参加者は本殿でおはらいを受けた後、海水に膝までつかり日の出を待ち