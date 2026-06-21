熾烈な南米予選を２位で勝ち抜いた実力国が、Ｗ杯初出場国を相手に、最後まで得点を奪えなかった。現地６月20日、北中米Ｗ杯グループＥ第２節でエクアドル代表は、キュラソー代表とカンザスシティ・スタジアムで対戦した。ポゼッションで大きく上回り、幾度も好機を作るが、フィニッシュの精度を欠いたほか、キュラソーGKエロイ・ロームの好セーブに遭い、ゴールをこじ開けられず。合計28本のシュートを放ちながらも無得点に