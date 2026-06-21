日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表された。スタメンには冨安健洋、田中碧、伊東純也らに加え、新キャプテンに就任の板倉滉も名を連ねた。先発メンバーは以下のとおり。GK１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）DF４ 板倉滉（アヤックス／オランダ）（C）21 伊藤洋輝（