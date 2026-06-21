きのう夜、旭川市の住宅で火事があり、この家の住人とみられる90代の男性が意識不明の重体で病院に搬送されました。火事があったのは、旭川市住吉4条2丁目の2階建ての一般住宅です。きのう午後11時半すぎ、近所の住民から「家が燃えている。火が見える」と消防に通報がありました。消防によりますと、この火事で住人とみられる90代の男性が意識不明の重体で病院に搬送されました。火はおよそ3時間後に消し止められ、警察と消防が火