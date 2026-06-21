ワン・ホーディー（王鶴棣）とモン・ズーイー（孟子義）が主演を務める時代劇ドラマ「将門独后」が20日、クランクインを正式発表した。今年2月、ワン・ホーディーとモン・ズーイーの共演が明らかになった「将門独后」だが、中国のSNS・微博（ウェイボー）のドラマ公式アカウントが20日、クランクインを正式発表。また、当日は端午節に当たるため、主演2人による新たなスチール写真も公開している。公開された写真では、2人がそれぞ