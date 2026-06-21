FCNTは、スマートフォン「arrows We3（アローズ ウィースリー）」を2026年6月25日から順次発売する。メモリー＆ストレージ容量が選べるSIMフリーモデルもリフレッシュレート120Hzの約6.1型（1984×900ドット）TFTディスプレーを搭載したコンパクトボディに、1回の充電で2日間利用できる容量5000mAhバッテリーを内蔵する。バッテリー劣化を抑える独自技術により、5年後でも初期容量の80％を維持するという。操作中は端末へ直接電力