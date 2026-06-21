熊本市が北区植木町などで導入している「AIデマンドタクシー」について、熊本市は今年10月以降、南区の富合・城南エリアでも導入する方針を示しました。AIデマンドタクシーは、AIが最適なルートを検索し、複数の乗客を効率よく送迎する乗り合いタクシーで、熊本市では北区植木町や南区・西区の一部地域で2024年に本格導入されました。熊本市は18日に開催された熊本市議会の特別委員会で、今年10月以降ので