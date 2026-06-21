タレントの影山優佳が21日、自身の公式Xを更新。。直前に控えた日本対チュニジア戦を前に、スタジアムの写真を公開した。【写真】勝利の女神！影山優佳、スタジアムの絶景ぶり紹介現在開催中の「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」を取材し、現地の様子を伝えている影山は「チュニジア戦のモンテレイスタジアム、美しすぎる……」と写真を添えて投稿。ファンからは「影ちゃん、絶景にも負けてない」「ビジュお美しい」「勝