元TOKIOの松岡昌宏（49）が21日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。16歳下の妹の夫との対面が実現したことを明かした。14日の放送で「俺は6月9日、名古屋で手羽先を食ってるはずです」と告白。その理由は主演舞台などがあり、しばらく会えていなかった名古屋在住の妹と会うためだとしていた。この日、「この間のラジオで、おそらく僕は9日、名古屋で手羽先を食べているでしょう、なんて話をしたんで