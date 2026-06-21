第35回ソウル歌謡大賞が20日、ソウル郊外の仁川（インチョン）で開かれ、ATEEZ（エイティーズ）が大賞に輝いた。ATEEZの他に、LE SSERAFIM（ルセラフィム）、BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）、ZEROBASEONE（ゼロベースワン）ら多数が参加した。BTSは韓流特別賞を受賞し、LE SSERAFIMは、最高音源賞など3冠となった。BOYNEXTDOORは、最高アルバム賞など4冠、ZEROBASEONEはベストグループ賞など3冠を獲得した。