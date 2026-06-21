歯に衣着せぬ発言から“昭和の頑固オヤジ”的なイメージを持たれがちな俳優・坂上忍。しかし実際の彼は、世間の印象を覆すほど徹底した「令和のアップデート」を実践していた。【映像】激怒され涙する50歳の弟子…スパルタ指導で話題のラーメン屋ABEMA＆テレビ朝日報道局の共同プロジェクトによる新たな報道検証ドキュメンタリー番組『改めて、取材しました。』（6月20日放送回）では、人気ラーメン店「王道家」の清水裕正社