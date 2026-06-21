上沼恵美子（71）が20日放送のテレビ大阪特番「上沼恵美子を沼らせたい」（関西ローカル）に出演した。同番組は、上沼がこれまで経験したことのない世界を“初体験”し、その世界に詳しい「沼り人」のおすすめプレゼンを受けて“沼って”いくロケバラエティー。ロケはお笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一がアテンドした。上沼と小杉は京都・嵐山を訪れ、テレビ共演などを通じて親交の深かった大物占い師・故細木数子さんの