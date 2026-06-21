「巨人−中日」（２１日、東京ドーム）巨人の加入した小笠原慎之介投手（２８）が、来日後初ブルペン入り。捕手を座らせた状態で全球種、３０球を投じた。１８日に入団会見を行い、１９日からの中日３連戦では１軍練習に帯同。３日目のこの日は予定通りブルペンに入り、「東京ドームでちょっと気分も高揚しているので、いつもの数値よりはよかったのかなと思います」と振り返った。ボールの違いについても違和感はなし。今