6月20日、韓国・インスパイアアリーナで開催された『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』に俳優のソン・ジュンギがプレゼンターとして出演し大歓声が巻き起こった。【映像】「40歳に見えない！」ソン・ジュンギ現在の姿ソン・ジュンギは、2008年に俳優としてデビュー。『太陽の末裔〜Love Under The Sun〜』や『ヴィンチェンツォ』など数々の人気作に出演し、甘いマスクと確かな演技力で人気を集め、来年放送予定のドラマ『ラブクラウ