次世代ガールズグループ「Be Girls」が21日までに更新HPを更新。AO、HARUKAの脱退を発表した。公式HPでは「平素よりBe Girlsを応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、メンバーのAO、HARUKAにつきまして、本人たち、メンバーおよび運営スタッフを含めて協議を重ねた結果、令和8年6月19日をもちましてBe Girlsを脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます」とAO、HARUKAの脱退を報告した。また「突然のお知らせ