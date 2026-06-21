7月末で終了する能登への団体旅行者向けの応援キャンペーンについて、石川県は9月以降にその第2弾を行うことを発表しました。県は今年3月から能登を訪れる団体旅行者を対象に、「今行ける能登」と題したキャンペーンを実施していて能登12の市や町で使える買い物クーポンを付与するほか、団体バスなどの借り上げ金の補助などを行っています。県によりますと、5月末現在で1000を超えるツアーが実施され利用