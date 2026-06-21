◆尻上がりの好投で12打者連続アウト奪取！ロッキーズの菅野智之投手（36）が20日（日本時間21日）、本拠地クアーズ・フィールドでのパイレーツ戦に先発登板。6回4安打1失点の好投を披露し、今季8勝目の権利を持ち降板した。初回、先頭のホルウィッツを1球で三邪飛に退けたかと思われたが、この打球を三塁・カストロが落球。すると2ボール1ストライク後の内角直球を右翼席へ叩き込まれ、先頭打者被弾で先制を許した。2回は一