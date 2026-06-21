○フィリーズ15−3メッツ●＜現地時間6月20日シチズンズ・バンク・パーク＞フィラデルフィア・フィリーズが同地区カード2戦目に17安打15得点の大勝。ブライス・ハーパー内野手（33）はキャリア初のサイクル安打を達成。カイル・シュワーバー外野手（33）は今季初の1試合3本塁打を記録した。フィリーズは初回、3番ハーパーが先発右腕ペラルタから右越えの16号ソロを放って幸先良く先制。3点リードの3回裏には先頭の2