消防ポンプ車のホースの迅速な扱い方などを競う大会が金沢市内で開かれ、消防団員が日頃の訓練の成果を披露しました。消防団ポンプ車操法大会は、災害現場での活動に必要な基本技術やチームワークなどを競い合うものです。大会には、普段は別の仕事をしながら、災害発生時には現場に駆け付け消火活動などを行う金沢市内の消防団員およそ250人が参加。1分団5人の編成で、定められた手順に従いホースをつな