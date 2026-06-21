中日時代の2020年から7年連続20セーブ到達「チャンスをくれた神様に感謝したい」■巨人 1ー0 中日（20日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手が20日、東京ドームで行われた中日戦でリーグ最速となる今季20セーブ目をマークした。中日時代の2020年から「7年連続20セーブ」という偉業。節目のマウンドを終えた守護神は、異国の地で戦い続ける至高の哲学と、その裏にある熱い想いを明かした。節目のマウンドでも背番号