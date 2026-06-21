ワールドカップ北中米大会ワールドカップ（W杯）北中米大会を戦うサッカー日本代表は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでF組第2節チュニジア戦に臨む。その前日、GK鈴木彩艶が所属するパルマ公式に突然登場した日本の大人気芸人がファンの笑いを誘っている。イタリアの名門パルマの日本語版公式インスタグラムは日本時間20日、「チュニジア戦もがんばれ、ザイオン！」と記して1本の動画を公開。布団に寝そべり、枕か