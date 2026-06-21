女優ジュディ・デンチ(91)が、英国ロンドンのウエスト・エンドにある劇場に名を冠される。その「並外れた才能」と芸術界における「多大なる貢献」を称え、同市内にあるシャフツベリー劇場が、2027年2月から「ジュディ・デンチ劇場」へと改名されることが発表された。 【写真】115年の伝統を持つシャフツベリー劇場 ジュディはこう声明を出している。「シャフツベリー劇場は私にとって、いつでも特別な場所