中国高校テニス選手権男子団体で優勝した関西高校6月21日撮影 中国高校テニス選手権の団体戦決勝が6月21日、鳥取市のヤマタスポーツパークで行われ、男子は関西高校が精華学園宮島（広島）を破り、4連覇を果たしました。 女子は岡山学芸館が決勝で野田学園（山口）に敗れ、準優勝でした。 【21日の結果】 男子決勝関西 2－0 精華学園宮島（広島） 女子決勝岡山学芸館 1－2 野田学園（山口）
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