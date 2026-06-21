W杯通算1000試合のメモリアルマッチ森保一監督率いるサッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイでFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦する。試合に先立ってスタメンが発表され、オランダ戦から4人が変更となった。初戦のオランダ戦を2-2で引き分けた日本代表。左膝の負傷で帯同しなかったMF久保建英に代わってMF伊東純也が