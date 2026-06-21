高知県四万十町の海洋堂ホビー館四万十で、ジオラマの企画展が開かれています。四万十町の海洋堂ホビー館四万十で開催されている「情景作家金子辰也ストーリージオラマの世界」は、ジオラマに興味を持ってもらおうと海洋堂が企画したものです。金子辰也さんは国内外で活躍しているジオラマ作家で、会場では日常風景を切り取ったものから第二次世界大戦を題材にしたものなど、あわせて38作品を展示していま