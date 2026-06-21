Ｊ２藤枝ＭＹＦＣはＭＦ浅倉廉（２５）がJ２ベガルタ仙台に完全移籍することを２１日に発表した。浅倉はクラブを通じて「藤枝を離れることへの葛藤もありました。それでも、選手として挑戦し続けたいという気持ちと、自分自身をさらに成長させたいという思いが強くあり、新たな環境に身を置いて勝負することを決断しました」とコメント。「須藤監督と槙野監督はじめ、スタッフの皆さまには、本当に成長させていただきました。