サッカー北中米Ｗ杯に参加している日本代表ＤＦが、もう別人！９年前と比較したビフォーアフターが公開された。ＦＩＦＡＷｏｒｌｄＣｕｐの公式インスタグラムが２１日までに更新され、ＤＦ菅原由勢について投稿。「たくましく、勇ましく」とつづられ、２０１７年と現在の菅原の写真を並べてみせた。写真右は、現在２０２６年の菅原。迫力のある体格と、口元とアゴに生えたひげで貫禄さえ漂う。一方左の写真は、２０１