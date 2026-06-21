セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は、2026年6月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』ひょこぴょこぬいぐるみを紹介します☆ セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』ひょこぴょこぬいぐるみ 登場時期：2026年6月19日より順次サイズ：全長約10×8×15cm種類：全3種（プー、ティガー、ピグレット）投入店舗：全国のゲームセンターなど&