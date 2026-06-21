桑田佳祐の新曲「人誑し / ひとたらし」のミュージックビデオが、23日午後9時より桑田の公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが決定。あわせてミュージックビデオのティザー映像も解禁となった。【動画】赤いスポーツカーで疾走！桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」ティザー映像解禁24日にソロとして約10年ぶりにリリースされる桑田のCDシングル「人誑し / ひとたらし」。テレビ朝日系テレビアニメ『あかね噺』のオ