俳優の柴咲コウが20日、韓国・釜山で開催されたアジア最大級のストリーミングコンテンツの祭典「グローバルOTTアワード2026」授賞式のレッドカーペットに登場した。DOLCE＆GABBANAの鮮やかなマヨリカ柄ドレスをまとい、華やかな存在感を放った。【画像】「グローバルOTTアワード2026」授賞式のそのほかの写真OTTとは「Over The Top（オーバー・ザ・トップ）」の略語で、インターネットを通じて提供されるメッセージや音声、動