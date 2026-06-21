元サッカー日本代表の本田圭佑が21日、自身のXを更新。直前に控えた日本対チュニジア戦を前に、現地での“ほっこり”ショットを公開した。【写真】真剣な竹内涼真と対照的！チュニジア戦直前の現地での槙野本田は「槙野、、なにがそんなに面白い？」と写真を添えて投稿。ファンからは「解説前からおもろすぎ（笑）」「竹内涼真はめっちゃ真剣なのに（笑）」「いい関係ですね」などといった感想が相次いで寄せられている。■日