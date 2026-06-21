日本野球機構(NPB)は21日の公示を発表。ヤクルトは高橋奎二投手を1軍登録しました。高橋投手は今季4試合に先発し、1勝2敗、防御率3.18の成績。前回登板は10日のオリックス戦で、5回途中4失点で負け投手となっていました。