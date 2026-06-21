グラビアアイドル・タレントの高野真央（22、※高＝はしご高）が、21日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜前9：54）に初出演した。【写真】“今、日本で一番色っぽい22歳”高野真央のオフショット2003年9月1日生まれ、栃木県出身。特技は、柔軟、剣道、バレエ、爪楊枝をえくぼに挟めること。番組では「“今、日本で一番色っぽい22歳”として話題」「事務所の先輩『森香澄』のイチオシ女子」と紹介された。ワー