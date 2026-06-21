徳島県職員の採用試験が 21日、徳島大学で行われました。この試験は、2027年春に入庁する徳島県職員を採用するためのものです。一次試験は教養もしくは職務能力、それに専門と適正検査が行われ、一部の職種では論文の試験も行われます。徳島県は少子化が進んでいることや民間企業の採用活動が早期化していることを受け、県職員を就職時の選択肢にしてもらおうと、2026年度から前年秋と春・夏・秋の1年度につき4回、試験を受ける機