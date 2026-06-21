お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が20日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。プライベートの飲み会で遭遇した“スター”について語った。芸能界で交友関係が広まったかと問われ、岩井は「でも一般の友達が多いですね」と回答した。相方の澤部佑は「でも一般の友達、おじさんに誘われて行ったら錦野さんがいたんだっけ」と話を振った。岩井は「そうですね」とうなずき「昔から凄い仲いい